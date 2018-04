BMW en PSA samen voor hybride

Door: BV

PSA Peugeot Citroën en BMW werken al nauw samen voor de ontwikkeling van benzinemotoren. Met de 1.6l turbo die zowat alles aandrijft van de Mini tot de Peugeot RCZ (en binnenkort zelfs in Saabs terug te vinden zal zijn) als meest voorname telg. Nu gaan de twee bedrijven hetzelfde doen in de ontwikkeling van hybride- en elektrische auto's. Daarvoor wordt een nieuwe joint venture opgericht waarin beide partners een gelijk aandeel hebben. Die heet BMW Peugeot Citroën Electrification.

Het nieuw opgerichte bedrijf zal zich bezighouden met de ontwikkeling van batterijen, generatoren, elektromotoren, laadsystemen, elektronica en alle noodzakelijke software om het voorgaande aan te sturen. BMW en PSA gaan de technologie vanzelfsprekend gebruiken in hun eigen modellen, maar het is niet uitgesloten dat de technologie ook aan andere bedrijven wordt verkocht. De eerste resultaten worden in 2014 verwacht.