Slechts 150 stuks: Infiniti EX Black

Door: BV

Speciale, zwarte reeksen zijn de jongste tijd erg in. Er passeerde al een Porsche 911 en Porsche Boxster "Black Edition" de revue, en nu stelt Infiniti de EX Black voor. De SUV van Nissans luxemerk wordt in die sterk gelimiteerde editie (150 stuks voor Europa, waarvan 40 voor ons land) aangedreven door een drieliter V6 dieselmotor die 238pk en 550Nm opwekt.

Infiniti kiest geen gitzwarte lak voor de Black, maar opteerde voor een uiterst donkere paarstint. Andere uiterlijke kenmerken zijn de aluminiumkleurige dakrails en de 19-duims-velgen met vijf dubbele spaken. Aan de binnenzijde wordt de EX Black voorzien van een grafietkleurig lederen interieur met aluminiumkleurige en zwarte sierlijsten. De uitrusting is rijkelijk want gebaseerd op het GT-Premium-uitrustingsniveau van de constructeur. Het omvat onder meer een glazen zonnedak, geïntegreerd navigatiesysteem en een radargestuurde cruise-control.

Wie een EX Black koopt moet daar in ons land € 61.950 voor uittrekken. De 150 nieuwe eigenaars krijgen meteen het lidmaatschap van de Relais & Châteaux Club 5C. Die geeft toegang tot exclusieve faciliteiten in de meer dan 200 exclusieve Relais & Châteaux-hotels die Europa rijk is, terwijl dat in normale omstandigheden alleen op uitnodiging kan. Een eerste overnachting is bovendien op kosten van Infiniti.