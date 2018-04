Porsche Boxster Black Edition

Door: BV

Na de 911 lanceert Porsche nu ook een Black Edition van de Boxster S. Op zich niet verwonderlijk, gezien de obsessie van de autoconstructeur met nieuwe versies en het feit dat de Boxster net als de eerder genoemde 911 binnenkort wordt afgelost door een nieuwe generatie.

De Boxster S Black Edition is geheel in zwart uitgevoerd, met inbegrip van de stoffen kap en de velgen met het design van de Spyder, de rolbeugels, dubbele uitlaatpijp en luchtinlaten.

Aan de binnenkant onderscheidt de Black Edition zich door een specifiek stuurwiel, zwarte wijzerplaten en dito sierlijsten en versnellingspook. In een vrijgevige bui heeft Porsche de standaarduitrusting gespekt, onder meer met een navigatiemodule, automatisch dimmende binnenspiegel en een windscherm, maar voor een lederen interieur moet je nog steeds bijbetalen.

De 3,4l zescilinder boxermotor levert nu 320pk - 10 meer dan in de Boxster S. De trekkracht is eveneens met 10Nm toegenomen, tot 370Nm. Met de manuele versnellingsbak haalt hij 100km/u in 5,2 seconden en een top van 276km/u. Eén tiende en 2km/u sneller dan de Boxster S. Met de automatische versnellingsbak met dubbele koppeling en 7 verzetten (optie) wordt dat 5,1 sec en 274km/u.

Porsche vraagt € 65.703 voor de Boxster S Black Edition en belooft er "maar" 987 stuks van te bouwen.