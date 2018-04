Toyota Yaris hybride, Prius monovolume in Genève

Door: BV

Toyota zal op het Autosalon van Genève de voorbode van een hybrideversie van de Yaris voorstellen. Die is al gehuld in het uiterlijk van de volgende generatie want die dient zich inmiddels aan. Samen met een weinig zeggende plaagfoto (boven), geeft Toyota prijs dat het uiteindelijk van elke model in z'n gamma een hybridevariant wil aanbieden.

De Japanners kondigen ook de productieversie van de Prius+ aan. Het extra karakter duidt er op de aanwezigheid van 2 extra zitplaatsen en een monovolumekoetswerk. Het uiterlijk zal wellicht nauwelijks afwijken van het studiemodel dat vorige maand nog op het Autosalon van Detroit stond te pronken. Toyota belooft het laagste verbruik van alle monovolumes (met een benzinemotor).