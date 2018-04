Fiat-Chrysler-fusie in de kaarten

Door: BV

Fiat-baas Sergio Marchionne heeft tijdens een JDPower-conferentie in San Francisco een hint gegeven naar (alweer) een toekomstige beleidsbeslissing. Hij splitste eerder dit jaar al de auto-activiteiten van Fiat met de andere bezigheden van de groep. Ditmaal suggereert hij dat een fusie tussen Chrysler en Fiat (auto) de komende twee tot drie jaar verre van uitgesloten is. Marchionne voegde er nog aan toe dat het nieuwe bedrijf z'n hoofdzetel niet noodzakelijk in Italië hoeft te hebben. Als dat gebeurt, komt er een einde aan 111 jaar Fiat in Turijn.

Dat laatste wordt door de Italiaanse pers afgedaan als een manoeuvre om de vakbonden en arbeiders in Italië onder druk te zetten. Marchionne probeert al geruime tijd werkwijze in de Italiaanse fabrieken bij te stellen en stuit er op groot verzet. De topman gaf eerder zelfs al aan dat Fiat perfect rendabel is zonder z'n Italiaanse activiteiten.

Dat een fusie tussen beide autobouwers overwogen wordt, heeft alles te maken met hoopgevende resultaten van Chrysler. Het merk sloot 2010 weliswaar nog af met een verlies, maar zonder de intrestlasten ($ 1,7 miljard) zou de groep de terugkeer naar rendabiliteit reeds gemaakt hebben. Marchionne wil de rentelasten nu zo snel mogelijk afbouwen, ofwel door de lening (van meer dan $ 7 miljard tegenover de Amerikaanse overheid) af te lossen, ofwel door ze te herfinancieren tegen betere voorwaarden.