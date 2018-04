Renault lost Espace af in 2014

Door: BV

Met de Espace was Renault de eerste Europese constructeur die zich waagde in het segment van de grote monovolumes. Het moest nipt Chrysler laten voorgaan, dat de Voyager lanceerde toen de Espace al in een ver gevorderd ontwikkelingsstadium zat.

Het segment van de Espace is inmiddels al een decennium aan het krimpen. De grote monovolume is niet langer trendy en wordt steeds meer gekocht door mensen die er effectief nood aan hebben. De trendhoppers rijden inmiddels in een SUV. Door het succes van de monovolumeversies van de Megane (Scenic met vijf zitplaatsen, Grand Scenic met -indien gewenst- ruimte voor 7 inzittenden) hingen er vraagtekens boven het voortbestaan de Espace.

Renault heeft de knoop doorgehakt en zal van het model toch nog een nieuwe generatie ontwikkelen. In 2014 moet die af zijn. Dan start de productie in de fabriek van Douai (Frankrijk). De Espace komt dan op een gloednieuw platform dat samen met Nissan is ontwikkeld en door beide merken in gebruik zal worden genomen. Bij Renault zal ook de opvolger van de Laguna er (eveneens vanaf 2014) op gebouwd worden.