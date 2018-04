Eerste beeld Gumpert Tornante

Door: BV

Gumpert kennen eigenlijk alleen van de compleet geschifte Apollo. De Duitsers bouwen alleen die brute sportwagen, al heb je wel keuze tussen een wegversie of een racemodel. Op het Autosalon van Genève presenteert het merk een tweede model, eveneens aangedreven door een 4,2l V8. Dat moet in 2012 in productie gaan.

De Tornante wordt een comfortabel alternatief voor de Apollo. Het is de Carozzeria Touring Superleggera (bekend van onder meer een bijzonder exclusieve break-versie van de Bentley Continental GT) dat voor het design zorgde. De Italiaanse koetswerkbouwer opteerde voor vleugeldeuren. Dat kunnen we afleiden uit deze eerste tekening. Op het Salon van Genève gaat het model helemaal naakt. Het wordt één van de meest exclusieve nieuwe producten op de beurs. En het maakt alvast ook kans om er de nieuwe auto met de langste typenaam te zijn. Officieel heet hij immers "Gumpert Tornante by Carrozeria Touring Superleggera". Dat zijn 51 tekens, zonder spaties.