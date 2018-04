Gumpert Tornante, door Touring

Door: BV

De Gumpert Apollo en Carozzeria Touring, dat zijn twee klinkende namen in één zin. En het belooft vuurwerk te geven. De Italiaanse koetswerkbouwer - die ook al de Bentley Flying Star creëerde heeft immers de handen in elkaar geslagen met de Duitse fabrikant van compromisloze sportwagens. De opdracht; tegen het Autosalon van Genève een twee Gumpert tekenen. Eentje die de prestaties van de Apollo paart aan een surplus aan ruimte en comfort om zo de ideale snelle reiswagen te creëren. Het resultaat krijgt "Gumpert Tornante by Touring" op de achterklep.

Details zijn schaars. Voor de structuur wordt gebruik gemaakt van een monocoque in koolstofvezel. Een dik 4l grote V8 ligt centraal in het chassis. Dat is een evolutie 4,2l V8 biturbo uit de Apollo. De koetswerkpanelen worden uit composietmateriaal vervaardig. Meer nieuws volgt later.