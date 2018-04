Nu officieel: Mercedes C Coupé

Door: BV

De C Coupé is hier al eens voorbijgekomen, Mercedes liet hem zelfs al opdraven in een reclamespot, maar officieel had het merk er nog niet over gecommuniceerd. Nu vinden we alle officiële gegevens in de Auto55.be mailbox. Het uiterlijk is vanzelfsprekend gebaseerd op dat van de gefacelifte C-Klasse, met de nieuwe lichtunits met LED-dagrijlichten vooraan als één van de belangrijkste kenmerken. Even natuurlijk is het feit dat de Coupé het met slechts 2 deuren stelt. En om daar een enigszins elegante bedoening van te maken zijn C-stijl en dak helemaal aangepast. De techniek is helemaal dezelfde als van de C-Klasse, al laat Mercedes ruimte voor een afstelling die sportiever is.

De C-Klasse Coupé verschijnt eerst in de catalogus met drie benzine- en twee dieselmotoren, allen met directe injectie en een start/stop-systeem om bij stilstand die vervelende CO2-te nekken. Beide dieselversies hebben een slagvolume van 2,1l. Het vermogen bedraagt 170, dan wel 204pk en de zuinigste komt met 4,4l 100km ver. Bij de benzines is de instapper een 1.8 turbo met 156pk, gevolgd door dezelfde motor met 204pk en afgetopt door een 3,5l V6 die atmosferisch is en 306pk opwekt. Een C63 AMG Coupé met een 6,2l V8 komt ook, kwestie van het de BMW M3 en Audi RS5 moeilijk te maken. Het model debuteert op het Autosalon van Genève.