Nieuwe Lancia Stratos komt, kost € 400.000

Door: BV

Eigenlijk bouwde Pininfarina de moderne versie van de legendarische Lancia Stratos helemaal op maat voor de Duitse zakenman Michael Stoschek. Dat eerste (en voorlopig enige exemplaar) kostte hem zo'n € 3 miljoen. Een bedrag dat Stoschek zou kunnen aanlengen, moest hij de auto samen met het Italiaanse stijlhuis in beperkte oplage op de markt brengen. Die piste wordt almaar waarschijnlijker.

Met een indicatief prijskaartje van zo'n € 400.000 hebben reeds 40 kandidaat-kopers zich aangeboden. De Ferrari F430 die moet sneuvelen omdat z'n chassis wordt ingekort en z'n motor wordt herwerkt om in deze Stratos te worden gebruikt, zijn daarin inbegrepen. De 4,3l V8 is voor de gelegenheid opgekitteld tot 540pk en 500Nm. Samen met een koetswerk in carbon, staat dat garant voor flitsende prestaties.