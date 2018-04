Bertone tekent compacte Jaguar

Door: BV

Bij Jaguar wordt weer nagedacht over een nieuwe BMW 3-Reeks-concurrent. Een opvolger voor de X-Type, al is het weinig waarschijnlijk dat de Britten die link zullen benadrukken gezien het bescheiden succes van die laatste. De plannen zijn verschillende onafhankelijke ontwerpers ook niet ontgaan en op het Autosalon van Genève presenteert Bertone alvast een studiemodel voor een Jag met bescheiden afmetingen. Die heet B99 (van Bertone 99). De eerste teaser is hierbij vrijgegeven. Niet waar je veel wijzer van wordt, maar daarom is het ook een plaagbeeld. Bertone zegt er wel meteen bij de het model een conventionele, klassiek geproportioneerde sedan zal zijn. Ander dan de XF en XJ dus. Benieuwd of Jaguar er iets in ziet. Wordt in elk geval vervolgd.