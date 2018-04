MG6 sedan duikt op

Door: BV

De Chinezen van SAIC hebben de bodemplaat van de voormalige Rover 75 nog eens onder handen genomen en gebruiken die als basis voor de MG6. Een model dat het merk in Engeland terug op de kaart zou moeten zetten. Het werd eerder al voorgesteld als vijfdeurs en nu is er deze vierdeurs die een tikkeltje conservatiever gelijnd is. MG warmt het publiek al op, maar of de Britse productievestiging van de constructeur er klaar voor is, blijft onduidelijk. Eerder was aangekondigd dat de MG6 in 2010 in productie zou gaan, nu houdt het bedrijf het op de zomer van 2011.

Voor de aandrijving van de vierdeurs zorgt een lichtjes gemoderniseerde 1.8l K-Series Rover-motor. De beloofde vermogens worden niet gehaald - MG puurt slechts 147pk uit het blok. De vierdeurs heeft 9 tellen nodig om er zichzelf mee naar 100km/u te sleuren.