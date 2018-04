Bertone-studie voor compacte Jaguar laat zich zien

Door: BV

Ons geduld is na de teaser van gisteren niet erg lang op de proef gesteld. Dit zijn de eerste beelden van de Bertone B99 (omdat Bertone 99 jaar bestaat). Het is een studie voor een compacte Jaguar met een lijnenspel dat opvallend klassiek, maar daarom niet oubollig is. Een groot contrast met de XF of XJ. Het Italiaanse stijlhuis zorgde voor een koets die 4,5m lang, amper 1,35m hoog maar wel 1,95m breed is. De onthulling van het showmodel geschiedt begin maart op het Autosalon van Geneve.