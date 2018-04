Maserati GranCabrio Sport

Door: BV

Maserati stelt in Geneve een nieuwe editie van de GranCabrio voor. Die is met wat meer peper en zout bestrooid en dankt daaraan alvast de toevoeging "sport".

Net als bij de GranTurismo Coupé schuilt er nogal wat achter die vijf extra lettertjes. Zo is het onderstel aangescherpt, is de ZF-zesversnellingsbak opgewaardeerd en maken geperforeerde en gegroefde schijven nu het remsysteem uit. Het belangrijkste blijft evenwel de atmosferische 4,7l V8, die nu 450pk en 510Nm opwekt. Dat is 10pk en 20Nm meer dan de standaard GranCabrio. Het is voldoende om een topsnelheid van 285km/u onder de mogelijkheden te rekenen.

Aan de buitenzijde is de GranCabrio Sport herkenbaar aan een donkere grille en koplampen, specifieke zijskirten en een nieuwe splitter vooraan. Het rode lak die het showmodel siert (Rosso Trionfale) is eveneens nieuw.