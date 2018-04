Nog 1 keer: facelift Saab 9-3

Door: BV

Saab kondigt het nieuwe 9-3 Griffin gamma aan. Die nieuwe benaming is een verwijziging naar de beeltenis in het logo van de constructeur. En de 9-3 krijgt niet alleen een nieuwe naam, maar wordt ook lichtjes opgefrist en ondergaat enkele technische updates. Als alles volgens plan verloopt is het het laatste bezoek aan de plastisch chirurg voor de komst van de nieuwe generatie. Daarvan krijgen we op het Autosalon van Geneve alvast een voorsmaakje.

Alle versies van de 9-3 (de Sport Sedan, Sport-Hatch, Cabriolet en 9-3X) ondergaan de opfrisbeurt. Die omvat aan de buitenzijde eigenlijk alleen een nieuwe voorbumper, een andere tint voor de koplampen en een aangepast logo. Aan de binnenzijde is wat meer inspanning verricht en vinden we aanpassingen aan het instrumentarium, de introductie van titaniumkleurige details, en een nieuwe zetelbekleding.

Saab heeft de dieselmotoren uit het aanbod (130, 160 of 180pk sterk) verder geoptimaliseerd en spaart nu enkele grammetjes CO2 extra uit. De zuinigste telg blaast nu elke kilometer nog slechts 119gr de atmosfeer in (verbruik: 4,5l/100km). De benzinemotoren zijn voorzien van variabele kleptiming en directe injectie en krijgen zuurstof door het inlaatkanaal geperst door een twin-scrol turbo. De eerste levert 163pk en 320Nm en de krachtigste versie tekent voortaan voor 220pk (+10pk) en 350Nm. Hier daalt de CO2-uitstoot 4%.