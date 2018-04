Nu officieel: Saab 9-3 Independence Edition

Door: BV

Elk jaar in de lente lanceert Saab een speciale editie van de 9-3 Convertible (die dit jaar overigens 25 jaar bestaat). Ditmaal is er echter meer aan de hand. Met de Independence Edition vieren de Zweden ook één jaar onafhankelijkheid. Daarom blijft deze oplage beperkt tot 366 stuks ( één voor elke dag van het eerste jaar en één extra voor de start van het tweede jaar).

De Saab 9-3 Independence Edition is gebaseerd op de nieuwe Griffin Aero. Het model wordt voorzien van een oranje metaalkleur en een oplagenummer op de zijruiten. Ook specifiek zijn de 18-duims velgen, oranje versiering op beige lederen stoelen en het handschoenkastje en koolstofvezel afwerking voor het instrumentarium, de handrem, versnellingspook en deurklinken. De turbodrukmeter is eveneens specifiek voor deze versie. Oranje stiksels zijn er ten slotte ook voor het lederen sportstuur.



Het motorenaanbod bestaat uit een 1.9l turbodiesel van 180 pk, een 2.0 liter turbobenzinemotor van 220pk met directe injectie en variabele kleppentiming, en een BioPower motor die op E85, benzine of een willekeurige mix van beide brandstoffen kan rijden. Alle motoren zijn beschikbaar met een manuele of automatische zesversnellingsbak.