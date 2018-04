Nieuwe Opel Cabrio in 2013

Door: BV

Het zal wel geen toeval zijn dat Opel-topman Nick Reilly nauwelijks enkele dagen na de voorstelling van de VW Golf Cabrio meedeelt dat er ook weer een dakloze Opel op de planning staat. Tot eind vorig jaar was de Astra Twintop (uit de fabriek van Antwerpen) leverbaar. Er werden op 10 jaar tijd zo'n 75.000 stuks van geproduceerd. Over een open variant van de nieuwe Astra was echter geen duidelijkheid. Tot nu.

Reilly kondigde vandaag een investeringsprogramma van € 11 miljard in nieuwe producten en technologieën aan. De Astra is daar maar één klein onderdeel van. De komst van een echte stads-Opel werd nog maar eens bevestigd. Die moet ook in 2013 bij de dealer staan en zal in het Duitse Eisenach van de band lopen. De Cabrio zal dan weer gebouwd worden in het Poolse Gliwice.