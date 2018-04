Mazda Minagi voorbode nieuwe CX-5

Door: BV

Mazda heeft de Nagare-designtaal vaarwel gezegd. Kodo is het nieuwe credo. Dat betekent ‘de ziel van beweging' en moet auto's met gespannen lijnen en bolle vlakken opleveren. Zoals bij een roofdier, vlak voor het zijn prooi bespringt. Op het Autosalon van Parijs kregen we al de Shinari te zien (een grote vierpersoons coupé) en aan het meer van Genève krijgt die nu het gezelschap van de Minagi. Die mag je zien als een voorbode voor een CX-5. Een auto waarmee Mazda zich zal wagen in het segment van de compacte SUVs.

De Minagi is meteen herkenbaar als een Mazda dankzij de chromen vleugel op de neus. De grille is wat naar beneden gekanteld, terwijl de koplampunits omhoog hellen, wat spanning creëert. Op de flanken zijn de in het oog springende wielkasten die hetzelfde effect moeten bereiken. Om zich zo veel mogelijk te onderscheiden van een monovolume, heeft de Minagi een ver naar achteren geplaatste A-stijl.

Aan de binnenzijde vinden we een op de bestuurder georiënteerde boordplank waarin vier rechtopstaande mat chromen elementen het instrumentenpaneel lijken te dragen. De klokkenwinkel en de omringende knoppen benadrukken de sportieve inslag van het interieur. Het lederen interieur is hoofdzakelijk in zwart uitgevoerd, met contrasterende stiksels om de kwaliteit van de afwerking te benadrukken. Rood op de achterste rugleuningen en de onderkant van de armsteunen in de deuren zorgt evenwel voor een dynamische toets. De metaalkleurige onderdelen zijn solide en gefreesd uit één stuk aluminium. Het moet in onder meer de deurgrepen hetzelfde kwaliteitsgevoel opwekken dat je krijgt als je naar racefietsonderdelen kijkt. Tenminste, dat beweert Mazda.

Van de aandrijflijn weten we dat die ten volle gebruik maakt van Mazda's SkyActiv-technologieën. Die zijn erop gericht om door een hogere efficiëntie tegen 2015 het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot met 23% terug te dringen.