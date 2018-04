Shinari toont Mazdas nieuwe designtaal

Door: BV

Mazda heeft enkele jaren geëxperimenteerd met de Nagare Flow designtaal. Dat was het geesteskind van de Nederlandse ontwerper Laurens van den Acker. Die zocht inspiratie in de vloeiende lijnen die in de natuur ook voorkomen. Onder meer het lijnenspel op de flank van de nieuwe Mazda 5 is daar een gevolg van. Laurens van den Acker is inmiddels niet meer bij Mazda actief en het werd dus tijd om de krijtlijnen opnieuw uit te zetten. Ook al omdat - zo wordt in de wandelgangen gefluisterd - het Nagare-design te duur was om ooit succesvol op seriemodellen toe te kunnen passen.

De nieuwe ontwerptaal wordt Kodo gedoopt. Dat betekent "ziel van de beweging". Deze Shinari Concept is het eerste proevertje dat Mazda ons daarvan voorschoteld. De Japanners beloven echter dat het niet lang zal duren eer we de gevolgen op seriemodellen kunnen zien. Hoe vooral je ogen open voor het nieuwe familiegezicht van Mazda.

Bij Mazda ligt de nadruk bij de jongste modellen al bij gewichtsbesparing. Zo werd de Mazda 2 behalve groter, ook lichter dan z'n voorganger. En het bedrijf wil die oefening doortrekken naar alle nieuwe producten. Om dat in de verf te zetten is deze Shinari getooid met een aluminium koetswerk. Het is weinig waarschijnlijk dat het bedrijf een volumemodel met een geheel in alu opgetrokken koets overweegt, maar is perfect denkbaar dat het enkele zwaardere panelen (als het dak) in het lichtgewicht metaal uitvoert.