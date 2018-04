Toyota FT-86 II weer dichter bij productie

Door: BV

Subaru en Toyota werken gezamenlijk aan een achterwielaangedreven sportauto. In Genève toont Subaru hun creatie voor het eerst, de FT-86 van Toyota schittert voor een tweede maal op een grote autoshow, maar Toyota geeft zelf aan dat hij nu al een stuk dichter bij serieproductie aanleunt. Dit is de Toyota FT-86 II.

Tweeënhalf jaar geleden liet Toyota in de vorm van de FT-HS Concept daarvan al een voorproefje van de sportwagen zien. Anno 2011 hebben beide fabrikanten de auto nog altijd niet af. Sterker nog, het zal nog tot de zomer van 2012 duren voordat de Toyota FT-86 in de verkoop zal gaan.

De FT-86 II moet een hommage zijn aan Toyota's sportauto's van weleer. De tijd waarin Toyota's als 2000 GT, Supra en Celia het hart van de liefhebber van Japanse sportwagens sneller liet kloppen. Met het heengaan van de MR2 in 2000 heeft Toyota geen sportcoupé - de generatie MR2 daarna was een cabriolet - meer gehad en dat heeft het merk met al overige alledaagse modellen een imago opgeleverd van huis-tuin-en-keuken-fabrikant. Aan de FT-86 om Toyota weer wat spannender te maken.

Het design van de FT-86 II is ten opzichte van versie 1.0 licht aangepast. De auto werd zes centimeter langer, vier centimeter breder en een centimeter hoger. De buitenmaten bedragen nu 4,24 meter bij 1,80 meter bij 1,27 meter en laten de FT-86 II meer gedrongen overkomen. Dit draagt bij aan de krachtige uitstraling van de auto. Daarnaast moet de FT-86 II door Formule 1-techniek bijzonder gestroomlijnd zijn, wat ook bijdraagt aan een lager brandstofverbruik.

De krachtbron is nog altijd een boxermotor van Subaru. Deze heeft volgens de fabrikant een hoogtoerig karakter wat de sportwagenbeleving ten goede komt. Over specificaties houdt Toyota de lippen nog altijd stijf op elkaar. Als het om prestaties van de FT-86 II gaat moeten we het doen met hints als ‘een gunstige pk/gewichtsverhouding' en ‘wendbaar'. Ook zou de auto een uitstekende balans hebben door de bestuurder en de aandrijflijn zo ver mogelijk achter de vooras te plaatsen. Dat belooft veel goeds. De aandrijving gebeurt uitsluitend op de achterwielen en de zesversnellingsbak bedien je met de hand.