Pixel in Tatas plannen voor Europa

Door: BV

Vergeet de Europese versie van de Tata Nano. De Indische autogigant heeft in eigen land al problemen genoeg om de auto verkocht te krijgen. Het mikt nu op een model dat van meet af aan voor export is ontwikkeld, ook al blijft dat trouw aan de basiswaarden die ook voor de Nano gelden; goedkoop en compact zijn maar tegelijk voldoende ruimte bieden voor vier volwassenen. De voorbode was op het Autosalon van Genève te zien als Tata Pixel.

De Pixel is exact 3 meter lang. Dat is zelfs nog een tikkeltje korter dan de Nano. Het modelletje wordt middels een onder de achterbank gemonteerde 60pk sterke 1,2l dieselmotor op de achterwielen aangedreven. Voor de transmissie staat een handbediende vijfbak in. Als Tata z'n zin krijgt, weegt de Pixel slechts 750kg. Dat de auto dan zonder al te grote ingrepen een CO2-uitstoot van minder dan 100gr/km laat optekenen is dan niet eens optimistisch. Wanneer de Pixel in Europa z'n debuut zou moeten maken, is onduidelijk.