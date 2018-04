Skoda werkt aan 2 nieuwe modellen

Door: BV

Tegen 2018 wil Skoda dubbel zo veel wagens verkopen dan afgelopen jaar. Een nieuw logo en merkimago moet daarbij helpen, maar de Tsjechische VW-dochter heeft ook nieuwe modellen nodig. Er komen in de toekomst op z'n minst twee nieuwe modellen bij.

Ook Skoda wil zich moeien in het segment van de allerkleinsten. Daarom werkt het aan een compacte stadsauto. Momenteel gaat de auto nog gebukt onder de naam ‘City Car' maar als productiemodel gaat het waarschijnlijk Joyster heten. Althans dat doet in de wandelgangen de ronde. De nieuwe Skoda in het A-segment zal nauw verwant zijn aan de Volkswagen Up die op termijn de Fox gaat vervangen. Dezelfde motoren kunnen we dus verwachten en dat betekent kleine, zuinige TSI-tjes en een elektrische krachtcentrale. Een plug-in hybride sluiten we ook niet uit. Skoda wordt binnen het Volkswagen-concern namelijk niet langer gezien als marktvolger en mag ten volle genieten van alle moderne technieken uit het huis.

De tweede Skoda in de pijplijn betreft een overbruggingsmodel tussen de Fabia en de Octavia. Een soort VisionD (te zien op het Autosalon van Genève) maar dan met horizontale kofferklep. In ieder geval zullen beide nieuwe Skoda's diverse trekjes hebben van deze in Genève onthulde concept.

Wanneer we de eerste tekenen van de nieuwe modellen kunnen verwachten? Waarschijnlijk dit jaar nog. De eerste blik op de compacte sedan volgt pas in de loop van 2012.