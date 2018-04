Eerste info Audi Q3 lekt uit

Door: BV

Audi is zo ongeveer klaar met de Q3. Die zal gebaseerd zijn op het onderstel van de VW Tiguan. En als alles goed is, staat hij komende herfst bij de dealer. Audi houdt de lippen nog stijf over het nieuwe model, maar er is nu toch informatie uitgelekt over de SUV die nog net op tijd komt om de Range Rover Evoque roet in het eten te strooien.

Er is sprake van (in eerste instantie) drie motoren. Het gaat om een 170pk sterke 2.0 TFSI met handgeschakelde zesbak en 172gr/km CO2-uitstoot. Daarboven zit dezelfde motor, maar ditmaal gekoppeld aan een automaat, met 211pk en een CO2-afgifte van 184gr/km. Dieselen kan natuurlijk ook. Daar maakt de 170pk sterke 2.0 TDI het mooie weer. Reken op een CO2-waarden van 158gr/km.

Seat zal instaan voor de productie van de Q3. Daar heeft de Audi ook z'n enige teken van leven gegeven. Het uiterlijk wordt evenwel gebaseerd op dat van de Cross Cabrio Concept die in 2007 op het Autosalon van Shanghai te zien was.