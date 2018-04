Renault denkt aan nieuwe R5

Door: BV

Noem het voorlopig gerust nog maar een denkoefening. Veel verder dan dat zijn plannen voor een semi-retro 5 nog niet geraakt. Renault heeft immers behoorlijk wat op het bord liggen, niet in het minst de introductie van een complete lijn elektrische voertuigen, de uitbreiding van het zeer succesvolle Dacia-gamma en natuurlijk de vernieuwing van z'n eigen productportfolio.

Wat in dat laatste ontbreekt zijn retro-auto's, terwijl het succes van vooral kleinere nostalgische modellen (kijk naar de Fiat 500 en de Mini) niet valt te ontkennen. Bovendien heeft Renault geen antwoord op de succesvolle DS-productreeks van rechtstreekse concurrent Citroën, die met de DS3 een succesnummer heeft geschapen.

Een retro-R5 zou twee vliegen in één klap kunnen raken, want hetzelfde publiek aanspreken als de DS3. Volgens plannen die uitgelekt zijn via het Britse Autocar kan die er ten vroegste in 2014 komen, op basis van de volgende generatie Clio en uiteraard alleen als de directie de plannen goedkeurt. (Beeld: Autocar).