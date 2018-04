Colorado is Chevrolets Compacte pick-up

Door: BV

Eind deze week presenteert Chevrolet de nieuwe Colorado pick-up. Dat is zowat de instapper in het utilitaire gamma off-road-gamma van het Amerikaanse merk. Hij gaat als "Show Car" in première op het Autosalon van Bangkok. Op de productieversie is het nog even langer wachten.

Dat Chevrolet Bangkok kiest, is niet zo verwonderlijk. In Thailand maken pick-ups ongeveer de helft van het wagenpark uit. De Colorado komt met zekerheid in Azië op de markt, maar welke andere markten het model in de catalogus krijgen is nog onduidelijkheid. De VS incluis.

Het showexemplaar heeft een extended-cab (zoiets als een 2+2 interieur). De achterste portieren openen in tegengestelde richting en een B-stijl is er niet. De vierwielaandrijver staat op gigantische 20-duimers met 285/50 R20-banden. Die hoef je niet op de productieversie te verwachten. Hetzelfde geldt overigens voor de buitenspiegels en LED-achterlichten.

Het interieur van de Colorado is gebaseerd op dat van andere recente producten van het merk zoals de Chevrolet Aveo en de Camaro. En omdat je tegenwoordig zelfs in een pick-up naar de materiaalkeuze moet kijken zeggen de Amerikanen dat ze voor het gros van de kunststoffen gekozen hebben voor zacht aanvoelende plastics. Het showexemplaar wordt aangedreven voor een 2,8l grote dieselmotor met een vooralsnog onbekend vermogen.