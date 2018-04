Spada Codatronca Monza is nog extremer

Door: BV

Spadaconcept, dat al sinds 2008 de op de Chevrolet Corvette gebaseerde Codatronca (wat letterlijk afgehakte staart betekent) in de catalogus heeft staan, laat weer van zich horen. Op de prestigieuze Top Marques-beurs in Monaco zal het bedrijf immers de Spada Codatronca Monza voorstellen. Geschikt voor circuitgebruik (en niet alleen op de Italiaanse omloop die deel uitmaakt van de nieuwe benaming) en in een dakloze vorm.

Wat meer is, Spadaconcept beweert dat het model inmiddels ook weer aan vermogen heeft gewonnen. En dat wil wat zeggen als je weet dat je voor de hyperexclusieve straatversie al kon kiezen uit geblazen 8-cilinders met 600 of 700pk.