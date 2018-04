Kia broedt op Optima Break

Door: BV

Begin 2012 lanceert Kia in Europa de nieuwe Optima. Maar de Koreanen hebben mogelijk nog meer voor ons in petto. Nu zustermerk Hyundai van z'n i40 met het oog op een groter succes in Europa een break in het gamma opneemt, overweegt Kia hetzelfde voor de Optima. Dat wisten we te achterhalen tijdens een bezoek aan Kia's hoofdkantoor in het Zuid-Koreaanse Seoul.

Met de Optima opent Kia vanaf volgend jaar ook in Europa de aanval op de concurrentie in het D-segment. Onder meer de VW Passat, Opel Insignia en Ford Mondeo worden in het vizier genomen. Op de thuismarkt en in de VS is de Optima inmiddels een enorm succes, maar om dat in Europa ook te worden heeft Kia meer nodig dan alleen de sedan.

Net als Hyundai de i40 break aanbiedt wil Kia dolgraag een functionele Optima produceren. Met dat model kan Kia in Europa de aantallen gevoelig opdrijven, zo wordt voorspeld. Zeker als de Koreanen erin slagen om de speciaal voor Europa doorontwikkelde hybrideversie in de fiscaal meest voordelige categorie te parkeren. Eensgezinddheid bij de toplui in Seoul is er evenwel nog niet. Vooral de financiële afdeling ligt dwars. Maar de marketingafdeling gelooft er heilig in. Volgens Kenny Lee, Senior Vice President Europe Operation Division, die wij in Zuid-Korea spraken is de Optima break een investering in de Europese markt, en uitsluitend voor de Europese markt. Zowel in Zuid-Korea als in de Verenigde Staten is immers geen vraag naar dergelijke modellen.

Mocht de beslissing vallen - Kia's hoofddesigner Peter Schreyer heeft de tekeningen al klaar liggen. De ontwikkeling van een dergelijk product op basis van bestaande mechaniek neemt tegenwoordig zo'n 18 maanden in beslag. Als de beslissing snel valt, dan de Optima break in 2013 bij de dealer staan. Tenzij Hyundai tegen dan al het marktaandeel heeft weggekaapt.