Geen rode en zwarte autos na ramp Japan

Door: BV

De meeste Japanse autoconstructeurs hebben afgelopen week zoals verwacht de productie in het gros van de fabrieken hervat. Alleen Honda zag zich genoodzaakt de productiestop te verlengen tot na het weekend. Dat betekent evenwel nog niet dat het ganse productie-apparaat al naar behoren werkt. Sommige leveranciers kampen nog met grote problemen, met gevolgen voor de autoproductie wereldwijd. De ramp in Japan heeft inmiddels effect op de productie van zo'n 600.000 wagens, terwijl de productie-achterstand in Japan ‘slechts' 250.000 stuks bedraagt.

In de VS hebben verschillende automerken, waaronder de giganten Ford en Chrysler, gemeld onder meer geen zwarte of rode auto's meer te kunnen bouwen. Bij Chrysler zijn in het totaal 10 koetswerktinten ‘schaars'. Rood is in Europa een weinig populaire kleur, maar zwart maakt ook bij ons al jaren deel uit van de meest verkochte koetswerktinten.

De fabrikant van glanspigment voor de verf, Merck, die een quasi-monopolie-positie heeft, fabriceert die grondstof uitsluitend in een fabriek die op amper 40km van Fukushima ligt. Door de zich nog steeds ontvouwende nucleaire ramp kunnen werknemers zich nog niet eens in de buurt van de beschadigde faciliteit wagen, laat staan herstellingen uitvoeren of productie herstarten. Verwacht wordt dat ook bij de Europese autobouwers een tekort aan sommige autolakken dreigt, maar duidelijkheid daarover is er niet. In elk geval zorgen leveringsproblemen van onderdelen uit Japan wereldwijd voor een productievertraging. Ook in Europa wordt de productie in verschillende fabrieken tijdelijk onderbroken om die situatie op te vangen.