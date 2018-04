Nieuwe Chevy Malibu ook voor Europa

Door: BV

Chevrolet maakt zich op voor de première van de nieuwe Chevrolet Malibu. Die zal nagenoeg gelijktijdig geschieden op het Autosalon van New York (20 april) en de beurs van Sjanghai (18 april). Tot het zover is, moeten we het stellen met deze teaser.



De Amerikanen kennen de modelnaam al een tijd. De jongste generatie van het product is er een regelrecht succes. Afgelopen jaar werden er ruim 200.000 van verkocht. Het stimuleerde Chevrolet om van de nieuwe generatie een wereldauto te maken. Geschikt voor commercialisering in alle belangrijke markten, Europa incluis. Hier wordt de auto de opvolger van de Epica, waarvan de basis nog in Korea werd ontwikkeld. Het is evenwel nog niet duidelijk of alle landen de auto ook effectief zullen opnemen in de catalogus.

Veel verder dan de belofte van zuinige viercilindermotoren en moderne transmissies komt Chevy op technisch vlak nog niet. Het lijnenspel zou dan weer gedeeltelijk gebaseerd zijn op dat van de meest tot de verbeelding sprekende producten van het merk; de Corvette en de Camaro.