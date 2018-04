Naimo is voorbode elektrische Kia

Door: BV

Met de Naimo werpt Kia een blik op de elektrische auto die de Koreanen in 2013 op de markt brengen. De Naimo is de derde elektrische conceptcar die Kia in een jaar tijd presenteert en dat heeft een reden. Kia stoomt elektrische voertuigen immers in sneltempo klaar voor serieproductie.

De Kia-toplui in Seoul waren enkele weken geleden al loslippig over de komst van een geheel elektrische Kia. En op het Autosalon in dezelfde stad zouden we kunnen zien welke richting die uit zou gaan. Wel, de concept is zojuist onthuld en heet Naimo.

Naimo is afgeleid van het Koreaanse woord Ne-Mo wat vrij vertaald ‘vierkante vorm' betekent. Uitleg behoeft die naam niet, het design spreekt immers boekdelen. Kia spreekt van talloze typische Koreaanse vormen en materialen. Zo zijn de vormen afgeleid van de Aziatische ‘Celadon' potten, zien we opvallende LED-verlichting die we ook op de Pop tegenkomen en typisch Koreaans eikenhout in het interieur. Ruitenwissers heeft de Naimo niet. In plaats daarvan wordt er lucht op de voorruit geblazen om het water af te voeren. Wat eveneens ontbreekt zijn spiegels, die zijn vervangen door camera's. Dat zijn alvast twee snufjes die je niet op de productieversie moet verwachten.

De Naimo meet 3.89 meter in lengte, 1.84 meter in de breedte en is 1.59 meter hoog. Daarmee is de Naimo iets kleiner dan pakweg een Nissan Juke. Toch garandeert Kia een behoorlijke binnenruimte dankzij de op de hoeken geplaatste wielen en een naar eigen zeggen optimale indeling van het interieur. Net als de Ford B-Max heeft de Naimo geen B-stijl. De achterportieren scharnieren in tegenovergestelde richting open.

Het belangrijkste nieuws ligt onderhuids. Daar is ruimte gecreëerd voor een 109 pk en 280 Nm sterke elektromotor. Dankzij de 27 kWh sterke lithium-ion-polymeer accu's kan de Naimo een topsnelheid van 93 km/h behalen. Daarmee is de auto uitermate geschikt voor (druk) stadsverkeer. De actieradius bedraagt 200 km en opladen aan het gewone stopcontact neemt vijf uur in beslag. Wie beschikt over een snellader kan binnen 25 minuten over 80% accucapaciteit beschikken.