Donkervoort D8 270 24H of Dubai special edition

Door: BV

De Nederlandse niche-autoconstructeur Donkervoort behaalde met de Donkervoort D8GT de overwinning in de GT4-klasse op de 24-uurs-race in Dubai. Ter gelegenheid van die overwinning komt er nu een speciale editie van zowel de open D8 270 als de gesloten D8GT 270. Beide versies worden aangedreven door een 270pk sterke viercilinder Turbomotor van Audi-origine. Die stuwt het pluimgewicht in ruwweg 3 tellen naar 100km/u.

Donkervoort maakt bij de bouw intensief gebruik van composietmaterialen, maar doet bij deze op 10 exemplaren gelimiteerde editie nog een extra inspanning. De wielbogen, stoelen en het dashboard zijn bij de Dondervoort 24H of Dubai-special edition ook steeds in carbon uitgevoerd. En in de boordplank prijkt een digitaal display. Uiteraard mag een genummerd typeplaatje niet ontbreken. De uitgave verkrijgbaar in een kleur naar keuze - zoals elke Donkervoort. De première volgt op de Autorai 2011, dat is het Autosalon van Amsterdam.