Chevrolet Malibu laat zich zien

Door: BV

Eigenlijk houdt Chevrolet het nog op teasers van de nieuwe Malibu, maar het eerste beeld is inmiddels ook al op het net verschenen. De officiële onthulling volgt na het weekend, wanneer het model nagenoeg tegelijkertijd wordt onthuld op de Salons van New York en Shanghai.

De Malibu is in de VS al geruime tijd een verkoopstopper, maar deze nieuwe versie wordt een echte wereldauto die op verschillende continenten zal worden aangeboden. Het model komt ook naar Europa. In onze contreien wordt het de opvolger van de Epica.