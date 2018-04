De nieuwe VW Beetle is er!

Door: BV

En dat werd tijd. De eerste "New Beetle" dateert immers al van 1998 en heeft het bijgevolg haast dubbel zo lang uitgezongen dan gebruikelijk is. Volgens VW is dit de derde generatie van het model, maar de Duitsers verpakken een niet eens zo intensieve facelift uit 2005 als een compleet nieuwe productgeneratie (op dezelfde manier als ze onlangs een "compleet nieuwe Passat" introduceerden). VW verkocht van het laatste model iets meer dan 1 miljoen stuks. Het gros ervan in de VS, want de resultaten op Europese bodem vielen tegen. Het nieuwe model, dat voortaan terug gewoon "Beetle" heet (VW laat de "new" vallen) wordt haast gelijktijdig voorgesteld op de Autosalons van Shanghai en New York. In oktober komt het model in Europa op de markt.

Het model wordt natuurlijk weer wat groter, volwassener en moet voortaan niet alleen vrouwen, maar ook mannen aanspreken. In de lengte komt de Beetle zo maar eventjes 15cm aan. De breedte gaat 8cm in de plus, maar het dak reikt 1,2cm minder hoog. Uiteindelijk heeft de auto een voetafdruk van 4,28 bij 1,81m en is hij 1,49cm hoog. De wielbasis bedraagt 2,54 - ook dat is gevoelig meer dan z'n voorganger. In de koffer past voortaan 310l. Ook dat is een groot contrast met de 209l laadcapaciteit van de versie uit '98. En een neerklapbare achterbank is standaard. Voor het lijnenspel lijkt de in 2005 voorgestelde Ragster Concept, die ook al de facelift beïnvloedde, model te hebben gestaan.

Net als aan de buitenzijde, blijft het retro-gevoel hangen aan de binnenkant. Maar het geheel is wat minder knuffelbaar dan de vorige editie. Het bloemvaasje werd dan ook overboord gegooid. VW wisselt liefst zo veel mogelijk onderdelen uit tussen verschillende modellen, en het moet dan ook niet verbazen dat het kleine stuurwiel met afgeplatte onderrand qua afmetingen identiek is dan dat in sommige Audi's. Maar de boorplank heeft een contrasterende sierlijst met een omhoog klappend handschoenvak (naast het conventionele item) dat alleen op deze Beetle te vinden is. En wie wil uitpakken met metertjes, kan dat met drie ronde tellers bovenaan de middenconsole.

De bodemplaat is uiteraard afgeleid van die van de Golf. Vooraan zit een dwars gemonteerde motor die de eronder liggende wielen aandrijft. Er is keuze uit vijf motorversies. Benzinerijders kunnen een 1.2 TSI met 105pk, een 160pk sterke 1.4 TSI of een 2.0 TSI met 200pk aanstippen. Wie liever diesel in de tank gooit, kiest tussen de 1.6 TDI met 105pk of de 2.0 TDI met 140pk. De kleinste diesel is uiteraard het spaarzaamst. Z'n verbruiksgemiddelde bedraagt 4,3l/100km (112gr/km CO2). Alle vijf de motoren kunnen optioneel gekoppeld worden aan een automaat met dubbele koppeling.