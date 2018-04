Officieel: Mazda Minagi wordt CX-5

Door: BV

Mazda kondigde vandaag aan dat de compacte cross-over- SUV Mazda CX-5 zal heten. Dat is het productiemodel afgeleid van de concept-car Mazda Minagi, die in maart van dit jaar op het Autosalon van Genève debuteerde. Ook dan vermoedden we reeds dat Mazda CX-5 op de koffer van het productiemodel zou kleven.

De CX-5 wordt de eerste productiewagen met Mazda's nieuwe designthema ‘Kodo - Soul of Motion', dat vorig jaar debuteerde op de concept-car Mazda Shinari. De compacte SUV zal ook beschikken over een compleet pakket brandstofbesparende maatregelen, waaronder een nieuwe generatie motoren, transmissies, koetswerken en chassis. Mazda doopte die Skyactiv. De CX-5 vervoegt Mazda's wereldwijde gamma in 2012. Maar het model zal z'n werelddebuut al beleven op het Autosalon van Frankfurt, in september van dit jaar.