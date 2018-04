Kia K2: Rio Sedan voor China

Door: BV

Hij heet anders, en omdat de vormgeving is gebaseerd op die van de nieuwe Optima, ziet hij er ook anders uit. Maar deze K2 is onderhuids helemaal de nieuwe Rio die we voor het eerst te zien kregen op het Salon van Genève.

De internationale ambities van Kia worden steeds duidelijker. De Koreanen ontwikkelden eerder al de Cee'd en Venga speciaal voor Europa en laten met de K2 zien de Chinese markt in het vizier te hebben. Nu al verkoopt Kia in China net zo veel auto's al op de Europese markt. De K2 zal dan ook in China gebouwd worden. Voor de productie, die in juni zal starten, wordt de Dongfeng Yueda Kia fabriek in de Chinese provincie Jiangsu gebruikt.

De K2 meet 4.370 mm in de lengte, 1.700 mm in de breedte en 1.460 mm in de hoogte. De bagageruimte meet 500 liter en Kia claimt dat de K2 met 2.570mm de langste wielbasis uit zijn klasse heeft.