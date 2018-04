Infiniti JX wordt luxe busje

Door: BV

Infiniti breidt z'n aanbod gestaag verder uit. Op de lijst staat nu ook een monovolume, al wil het merk natuurlijk liever dat je daarvoor de term "crossover" in de mond neemt. Het nieuwe model moet ervoor zorgen dat je een luxueuze levensstijl en een gezinsleven probleemloos met elkaar kan combineren. Vandaar dat deze JX (als Jaguar Infiniti niet even rendez-vous geeft in de rechtbank omdat het te hard op de XJ lijkt) over drie zitrijen zal beschikken.

Deze eerste teaser moet ons bezighouden tot het Pebble Beach Concours d'Elegance in augustus. Daar zal Infiniti een voorbode van de JX onthullen. Dat die heel wat kenmerken leent bij de Essence Concept Car is echter nu al duidelijk. In november wordt de productieversie voorgesteld op het Salon van Los Angeles.