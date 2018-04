Productie Toyota pas in november weer normaal

Door: BV

De verwoestende aardbeving van 11 maart in Japan en de daarop volgende Tsunami zorgden bij alle Japanse autobouwers voor een tijdelijke productiestop. Net zoals bij de humanitaire schade, bleken de eerste inschattingen over een herstart van de productie te optimistisch. Nagenoeg elke autobouwer zag zich genoodzaakt z'n productiestop langer te handhaven dan ons op 21 maart werd meegedeeld. Inmiddels zijn de meeste faciliteiten wel weer operationeel, wat niet betekent dat de productie er gebeurt zoals voor de ramp. Dat is onder meer te wijten grote problemen bij leveranciers van verschillende gespecialiseerde onderdelen, ruwe materialen en grondstoffen.

Toyota is de eerste fabrikant die een tijdspanne plakt op een gehele normalisering van het productieapparaat. In een persbericht geeft het bedrijf aan die pas te verwachten tegen november, december van dit jaar. De inschatting is overigens dezelfde voor de fabrieken op het grondgebied van Japan, als voor faciliteiten buiten Japan die afhankelijk zijn van onderdelen uit de getroffen regio.