Opvolger Honda NSX wordt hybride

Door: BV

De Honda NSX is reeds sinds 2005 geschiedenis. Aan een opvolger wordt sindsdien gewerkt. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat die z'n V6 zou inruilen voor een V10 om Honda's band met de F1 te benadrukken. Een filosofie die bij Toyota leidde tot de Lexus LFA. Honda kwam niet verder dan de HSV-10 GT racewagen. Die werd aangedreven door een 500pk sterke 3,4l tiencilinder. Het ontwikkelingsprogramma van de NSX werd in 2008 stilgelegd omwille van de crisis.

Inmiddels wordt weer gewerkt aan een opvolger, maar daarvoor nog een tiencilinder uit de kast halen, vindt het merk niet opportuun. Op het Autosalon van Shanghai heeft Honda-topman Takanobu Ito verklaard dat de NSX-opvolger ook een groen kantje moet hebben en dat een hybride daarom een voor de hand liggende keuze is.