Honda NSX komt terug

Door: BV

In 2005 stopte Honda de productie van de NSX. Van die uit aluminium opgetrokken sportwagen met V6-middenmotor waren toen meer dan 18.000 stuks gebouwd. Honda begon het werk aan een opvolger, volgens de geruchten van die tijd, voorzien van een tiencilinder (zoals de Lexus LFA) - eveneens om de band met de Formule 1 te benadrukken. Het programma sneuvelde echter in 2008, omwille van de crisis. De ontwikkeling was toen al ver gevorderd.

De HSV-10 GT racewagen met een 500pk sterke 3,4l V10 werd door hetzelfde programma wél nog gebaard. En nu staat de NSX-opvolger terug op het programma. Dat heeft Honda-baas Takashi Ito formeel bevestigd. Of Honda de draad weer oppikt of het over een andere boeg gooit, is niet bekend. In het eerste geval kan de NSX er snel zijn. Anders is het mikken op 2013 of -14.