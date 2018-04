Nu officieel: Porsche 911 GT3 RS 4.0

Door: BV

Gisteren moesten we het nog stellen met giswerk, maar nu kunnen we je alle details voorschotelen van de 911 GT3 RS 4.0. Een auto waarmee deze generatie "de laatste rechte lijn opdraait". Dat zei Porsche natuurlijk ook al van de 911 Speedster, de 911 Sport Classic, de 911 Black Edition en de 911 Turbo Edition 918 Spyder, dus we zijn er niet meteen zeker van dat dit nu écht de laatste speciale 911 van z'n generatie wordt.

Porsche bouwt niet meer dan 600 exemplaren van de 911 GT3 RS 4.0. Exclusiviteit is dus tot op zekere hoogte gegarandeerd, al is er zo'n wildgroei aan speciale reeksen dat je er als eigenaar best niet van uitgaat dat de restwaarde daardoor hoger dan gemiddeld blijft. De prijs geeft Porsche overigens nog niet vrij. Het model wordt pas in juli gecommercialiseerd.

Het model is geschikt voor de openbare weg, maar beschikt tot diep in zijn binnenste over motorsporttechniek. De krukas van de boxermotor werd ongewijzigd overgenomen uit de zescilinder van de racewagen 911 GT3 RSR, de verbinding met de gesmede zuigers wordt verzekerd door drijfstangen in titanium. De sportmotor met een cilinderinhoud van vier liter is de grootste motor ooit in een in serie gebouwde 911 en is met 125pk/l meteen ook de atmosferische motor met het grootste specifieke vermogen. Zijn maximumvermogen van 500pk bereikt hij bij 8.250t/min., het maximumkoppel van 460Nm staat bij 5.750t/min. ter beschikking.

Natuurlijk moest Porsche het model over de Nordschleife van de Nürburgring sturen. Een oefening die de nieuwe variant aflegt in 7 minuten en 27 seconden. De uitsluitend met een manuele sportzesversnellingsbak verkrijgbare 911 GT3 RS 4.0 sprint in 3,9 s van 0 tot 100 km/u en overschrijdt met zijn op circuitgebruik afgestemde overbrengingsverhoudingen na minder dan 12 tellen de kaap van 200 km/u.

De tweezitter is standaard voorzien van lichtgewichtelementen zoals kuipzetels, een voorste kap en voorvleugels uit koolstofvezel, kunststoframen achteraan en lichtere tapijten. Daardoor zet hij rijklaar en volgetankt slechts 1.360 kg op de weegschaal. De gewicht/vermogenverhouding van de 911 GT3 RS 4.0 daalt zo onder de magische grens van 3 kg/pk, tot 2,72 kg/pk.

Deze speciale serie is standaard in het wit gelakt. Kenmerkend zijn de grote spoorbreedte, de geringe rijhoogte, de grote achterspoiler met aangepaste zijplaten, de typische centrale dubbele uitlaatpijp en het aerodynamisch geoptimaliseerde koetswerk. Voor de aerodynamische finetuning zorgen de zogenaamde ‘flics' of zijdelingse luchtafleiders aan de neus. Zij creëren een hogere neerwaartse druk op de voortrein en zorgen samen met de steilere afstelling van de achterspoiler voor het aerodynamische evenwicht van de wagen. Zo wordt de Porsche 911 GT3 RS 4.0 aan topsnelheid met meer dan 190 kg extra aerodynamische kracht tegen de weg gedrukt.