7 jaar gratis onderhoud bij nieuwe Ferrari

Door: BV

Ferrari lanceert het "Genuine Maintenance" programma. Dat is gekoppeld aan alle nieuwe California, 458 Italia en FF (afgeleverd sinds 15 maart 2011) en wordt zonder extra kosten aan Ferrari-klanten aangeboden.

Het omvat alle standaard onderhoudsbeurten zoals omschreven in het serviceprogramma en is overdraagbaar op een nieuwe koper wanneer de auto van eigenaar wisselt. Het programma is ontwikkeld op basis van een jaarlijkse onderhoudsbeurt gedurende zeven jaar, maar er is geen kilometerbeperking. Wie met z'n Ferrari meer dan 20.000km per jaar aflegt kan die bijgevolg meer dan 1 keer per jaar laten onderhouden. Het Ferrari Genuine Maintenance programma wordt vanzelfsprekend alleen verstrekt via het officiële dealernet.