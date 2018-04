Opel Astra is leaser van het Jaar

Door: BV

Elk jaar organiseert ING car Lease Belgium de verkiezing voor de "Lease Auto van het Jaar". De jury bestaat uit drie wagenparkbeheerders, vier vakjournalisten en vier specialisten van ING Car Lease. Die kozen zit jaar de Opel Astra als eindwinnaar en winnaar in de categorie "Business". Daarnaast won de Citroën DS3 in de categorie "Economy", de Peugeot 508 in "Business +" en BMW 5 in "Executive".

Bij de evaluatie van de drie genomineerden per categorie gaat de jury uit van een aantal criteria zoals leveringsprogramma & levertermijn (15%), verbruik & CO2-uitstoot (15%), veiligheid (10%), populariteit en leasetarief (20%), en ten slotte, de kwaliteit van de invoerder en het dealernetwerk (15%). Ook uitgebreide praktijktests maken deel uit van de selectiecriteria, goed voor 25% van het puntentotaal.