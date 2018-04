Hyundai i40 komt er aan

Door: BV

Volgende week donderdag presenteert Hyundai de vierdeursversie van de i40 op het Autosalon van Barcelona. Dat is de opvolger van de Sonata, die ditmaal specifiek voor de Europese markt werd ontwikkeld.

Het smoelwerk kennen we eigenlijk al. De Koreanen presenteerden de i40 immers - voor het eerst - als break op het Autosalon van Genève, in maart. De meest functionele variant arriveert nog voor de zomer bij de dealer. De berline, die getooid is met een coupé-achtige daklijn en op een identieke wielbasis van 2,77m rust, is tegen het jaareinde leverbaar.