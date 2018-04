€ 2 miljoen voor Lambo Sesto Elemento

Door: BV

Officieel lost Lamborghini helemaal niets. Maar volgens ingewijden is de op het Autosalon van Parijs voorgestelde Sesto Elemento zo goed als helemaal klaar voor serieproductie.

De door de constructeur voorgespiegelde prestatiecijfers zijn voldoende om de Bugatti Veyron Super Sport - toch zowat de snelste auto ter wereld - in het angstzweet te doen baden. Uitgerust met een 570pk sterke V10 zou die op een pk/gewichtsverhouding van amper 1,75kg/pk uitkomen. Dat zou voldoende zijn om vanuit stilstand naar 100km/u te sprinten in (theoretisch) 2,5 seconden.

De bolide was niet meer dan een technologisch uithangbord. Toch schijnen de Italianen nu te werken aan een productieversie van de nagenoeg compleet in carbon uitgevoerde Sesto Elemento. Het blijft Lambo's ambitie om die een leeggewicht van minder dan één ton mee te geven. Gezien de aandrijflijn en de heersende veiligheidsvoorschriften is dat een huzarenstukje. Er is een achterpoortje - het model alleen voor circuitgebruik bestemd zou zijn. Ferrari heeft dat met de FXX gedaan en ondervond geen problemen om gegadigden voor het exclusieve circuitspeeltje te vinden.

Volgens de op volle toeren malende geruchtenmolen, komt de Sesto Elemento er in een oplage van maximaal 20 stuks. Er wordt een prijskaartje geopperd van meer dan € 2 miljoen.