Lotus duikt weer in de Westhoek

Door: BV

Voor het derde jaar op rij al wordt in de Belgische Westhoek de "Ypres Lotus Day" georganiseerd. Dat is een treffen van Lotus rijders die worden getrakteerd op een roadbook doorheen deze vooral rond de Eerste Wereldoorlog historisch belangrijke regio van West-Vlaanderen.

Dit jaar vindt het gebeuren plaats op 2 juni. Niet alleen eigenaars van moderne of oude Lotussen zijn welkom - de organisatie zet ook de deuren open voor wie een product heeft dat door de handen van Lotus is gegaan. Daarbij zijn Tesla Roadster, maar ook de Opel Omega Lotus, Ford Cortina Lotus, Talbot Sunbeam Lotus en de "Seven" in al z'n varianten - van origineel tot Caterham, Donkervoort, Westfield... Meer info is er op www.ypreslotusday.be.