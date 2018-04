Saab heeft (weer) nieuwe partner

Door: BV

De baas van Spyker Cars (wat in wezen Saab is, gezien de sportwagendevisie Spyker inmiddels is verkocht), Victor Muller, heeft in China een nieuwe partner gevonden. Eerder moest het Zweedse merk een als afgerond aangekondigde deal met de Chinese autoproducent Hawtai weer inslikken nadat bleek dat de noodzakelijke instanties hun goedkeuring nog niet hadden gegeven en dat ook niet zouden doen.

De nieuwe overeenkomst met Pang Da gaat om een kleiner bedrag en het Chinese bedrijf is ook geen producent van voertuigen, maar een verdeler ervan. In het Land van de Rijzende Zon hebben ze 1.100 dealers die vorig jaar 470.000 wagens verkochten.

In eerste instantie betaalt Pang Da € 30 miljoen voor de aankoop van nieuwe auto's. Dat is amper één derde van wat Saab nodig heeft om de productie die inmiddels al ruim een maand stil ligt, weer op te starten. De overige € 60 zou gelijk gespreid worden over een investeringsfirma (Gemini) en de Europese Investeringsbank. Maar het dient gezegd dat de eerste € 30 miljoen niet ten volle aangewend kan worden om de cashpositie van het bedrijf aan te zuiveren want er moeten voertuigen voor geleverd worden. Dus Saab krijgt eigenlijk niet de benodigde € 90 miljoen in kas. Pang Da wil wel een bescheiden participatie van € 65 miljoen nemen, maar slechts op termijn. Victor Muller, die de zaken graag wat rooskleuriger voorstelt dan ze zijn, benadrukt dat het om een intentieverklaring gaat en dat alle instanties in deze nog hun goedkeuring moeten geven.