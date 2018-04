Saab 9-4X in productie

Door: BV

De productie van de Saab 9-4X is van start gegaan. Dat gebeurde in Ramos Arizpe in Mexico waar de nieuwe SUV van het Zweedse merk door General Motors wordt geassembleerd. Het is daarmee - op dit ogenblik - het enige model van het merk dat van de band loopt. De productie in de enige andere Saab-fabriek in het Zweedse Trolhattan, moest in april noodgedwongen stilgelegd worden omdat de verschillende toeleveranciers stopten met het aanleveren van onderdelen. Dat was een gevolg van de slechte financiële situatie van het merk.

Saab-topman Victor Muller is inmiddels in China op zoek naar een partner, maar de financiële onzekerheid bij het Zweedse merk is nog niet van de baan. General Motors, dat zelf nog aandeelhouder is van Saab, heeft kennelijk niet dezelfde bezwaren als de onafhankelijke leveranciers en bouwt de 9-4X vanaf heden op dezelfde productielijn als de Cadillac SRX. Logisch, want onderhuids zijn beide modellen identiek. De 9-4X, die in januari nog op het Autosalon van Brussel te zien was, hoort volgende maand bij de Amerikaanse dealers te staan. Wanneer Europa aan de beurt is, blijft onduidelijk.