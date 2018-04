Tijd voor nieuwe Fiat Coupé?

Door: BV

Fiat lanceerde de door Chris Bangle getekende Coupé in 1993 en stuurde het model exact 7 jaar later weer met pensioen. Een opvolger is er nooit gekomen, tot grote spijt van designer Chris Norris die dan maar zelf aan het werk ging.

Het lijkt er overigens niet meteen op dat Norris een fan is van het tekenwerk van Bangle, want hij zou liever hebben dat stijlhuis Pininfarina zich bezighoudt met het design ervan. En nu wordt het even nodig om mee te denken... want dat is de reden dat Norris deze coupé tekende in de meer luxueuze stijl van Pininfarina en diens logo op de flank zette. Voor de duidelijkheid: Pininfarina heeft er bijgevolg niets mee te maken.

De Coupé kreeg een uitgesproken lage daklijn, waardoor de wielen haast disproportioneel groot lijken. Zowel voor als achteraan worden C-vormige lichtelementen geïntroduceerd. De golvende lijnen worden gecombineerd met agressieve wielbogen en elegante elementen als de centrale uitlaatpijp. Volgens de ontwerper is uit gegaan van een lay-out met de motor voorin en een aandrijving op de voorwielen, maar het model lijkt probleemloos geschikt voor achterwielaandrijving. Dat zou trouwens meer bij de traditie van Pininfarina passen...