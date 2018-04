Tesla stopt productie Roadster

Door: BV

Eind dit jaar houdt Tesla het voor bekeken met de Roadster. Het model is in productie sinds 2008 en gebaseerd op het onderstel en de architectuur van de Lotus Elise.

De Amerikaanse producent werkt aan een nieuw model, de Tesla S. Die is reeds voorgesteld, maar de productie ervan vat pas half 2012 aan. Het bedrijf zal de tussenliggende periode overbruggen door de productie van de Roadster tot december op te drijven en een voorraad aan te leggen. Op die manier kan het model nog in de catalogus gehouden worden terwijl de fabriek wordt omgebouwd voor de Tesla S.

Het blijft overigens niet bij dat model. Er wordt immers nog gewerkt aan de Tesla X - een elektrische crossover. Daarvan horen we later dit jaar een studiemodel te zien. Een productieversie is er ten vroegste in 2014.