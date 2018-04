Mazda BT-50 pickup met zelfmoorddeuren

Door: BV

De nieuwe generatie van Mazda's BT-50 pickup diende zich al in oktober aan, voor z'n première op het Autosalon van Sydney. Toen was het nieuwe, opvallend dynamisch gelijnde model er alleen als Dual Cab. Dat is de variant met twee volwaardige portieren per kant en een volwaardige achterbank. Je hebt er plaats in voor vijf inzittenden, maar natuurlijk is de laadbak wat compacter.

Nu voegen de Japanners een tweede versie toe. Die heet Freestyle en heeft een compactere cabine, die evenwel nog steeds ruimte biedt achter de voorzetels. Die mag je eigenlijk beschouwen als bagageruimte want de noodzitjes zijn er behoorlijk krap. Voor de toegang opteerde Mazda voor tegengesteld openende achterdeuren, net als bij de RX-8. Een B-stijl is er niet, waardoor een opening van meer dan 1,4m ontstaat. De totale lengte blijft gelijk, wat gelijk betekent dat het laadvolume toeneemt. Er past dan 1.450l in de open laadbak.